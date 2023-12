LPI-EF: Laute Musik offenbart Haftbefehl

Erfurt (ots) - Ein 25-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war gegen 13:40 Uhr auf der B7 von Erfurt in Richtung Weimar gefahren. Am Ortsausgang Linderbach verlor er beim Beschleunigen die Kontrolle über seinen Honda Civic und geriet ins Schleudern. Anschließend kam das Auto von der Straße ab, stieß mit einem Baum zusammen und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. An dem Honda entstand Totalschaden. Der ...

mehr