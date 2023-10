Polizei Aachen

POL-AC: Pkw überschlägt sich bei Unfall

Eschweiler (ots)

Glück im Unglück hatte ein 22jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Kinzweiler. Der junge Alsdorfer fuhr gegen 14:30 Uhr am heutigen Sonntag (15.10.2023) auf der Mariadorfer Straße in Richtung Alsdorf. Hinter der Kreuzung zur Wardener Straße verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto drehte und überschlug sich, als es nach rechts eine Böschung hinabstürzte. Unfallursächlich dürfte eine überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.

Durch die hinzugerufene Feuerwehr musste der Fahrer aus seinem Pkw befreit werden. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht - glücklicherweise kam er jedoch augenscheinlich mit dem Schrecken davon.

Den Schaden am Wagen schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. Er musste letztlich abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Mariadorfer Straße teilweise gesperrt, größere Beeinträchtigungen blieben jedoch aus. (And.)

