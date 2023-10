POL-AC: Demonstration verläuft störungsfrei

Eschweiler (ots) - In der Grabenstraße ist es heute Vormittag gegen 9.45 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine ältere Dame gekommen. Die Tat ereignete sich in der Wohnung der Frau. Zwei maskierte Täter zwangen die Frau unter Gewaltanwendung zur Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Männer über die Grabenstraße in unbekannte Richtung. Zeugen, die zum relevanten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen in der ...

