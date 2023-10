POL-AC: Brand in Gartenlaube

Polizei Aachen

Brand in Gartenlaube

Aachen

Im Ortsteil Hahn geriet am Samstag (14.10.2023) ein Geräteschuppen in Brand. Anwohner der Dorfstraße riefen gegen 17:30 Uhr die Feuerwehr, da sie starken Rauch in einem privaten Garten bemerkten. Eine Laube, eine Hecke und Bäume hatten Feuer gefangen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden hin. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Wohngebäude blieben unversehrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.

Verkehrsstörungen in der Anwohnerstraße blieben weitestgehend aus.

Da die Ursache für das Feuer noch unklar ist, nahm die Kriminalpolizei Ermittlungen auf. (And.)

