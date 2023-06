Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.06.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auto rollt zurück

Um 10:40 Uhr parkte gestern Vormittag eine 75-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw in einer Parkbucht "Am Gradierwerk" in Bad Sooden-Allendorf. Nachdem sie ausgestiegen war, setzte sich das Auto rückwärts in Bewegung. Die 75-Jährige stieg während des Wegrollens wieder in das Auto ein, um dieses zu stoppen, was ihr jedoch nicht mehr gelang. Dadurch rollte das Auto gegen einen geparkten Mercedes, die noch geöffnete Fahrzeugtür prallte gegen einen Mazda. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Auffahrunfall

Um 10:20 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 42-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die B 27/ B 27 (Hoheneicher Rondell) und musste an der dortigen Ampel verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 21-Jährige aus Eschwege zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Es entstand geringer Sachschaden.

Vorfahrt missachtet

Um 14:03 Uhr befuhr ein 74-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Lessingstraße in Eschwege in Richtung Hindenlangstraße. Beim Abbiegen in die Moritz-Werner-Straße übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines 68-jährigen Eschwegers, der in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an Pkw

Um 13:00 Uhr begab sich gestern Mittag ein 70-Jähriger aus Eschwege zu seinem Pkw, den er im Parkhaus in der Hospitalstraße in Eschwege abgestellt hatte. Daraufhin liefen drei tatverdächtige Personen davon. Wie der Geschädigte feststellen musste, hatten diese eine Scheibe des Autos eingeschlagen. Bei den flüchtigen Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren. Einer von mitteleuropäischen und einer von südeuropäischen Aussehen. Der Dritte hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet (Keine Angaben zur Herkunft möglich). Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Gefährliche Körperverletzung

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am gestrigen Nachmittag eine Person im Bereich des Eschweger Stadtbahnhofs niedergeschlagen wurde. Gegen 17:22 Uhr wurde die Polizei und der Rettungsdienst durch die Leitstelle alarmiert, da im Bahnhofsbereich ein verletzter Mann nach einer Schlägerei liegen würde. Der Verletzte wurde dann im Bereich der Straße "Am Bahnhof" und der Stresemannstraße liegend aufgefunden. Bevor er nicht mehr ansprechbar war, äußerte er noch, von zwei dunkelhäutigen Männern nach einem Streit angegriffen worden zu sein. Weitere Angaben, auch zur Identität des Verletzten, konnten zu diesem Zeitpunkt nicht in Erfahrung gebracht werden. Dieser wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Werra-Meißner gebracht; die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 in Verbindung zu setzen.

Weitere Körperverletzung

Um 14:30 Uhr gerieten gestern Nachmittag ein 48-jähriger Eschweger und ein 31-Jähriger aus Eschwege in der Bahnhofstraße in Eschwege in ein Streitgespräch, in deren Verlauf der 48-Jährige den 31-Jährigen ins Gesicht schlug. Der 31-Jährige wurde dadurch im Mundbereich leicht verletzt.

Polizei Sontra

Diebstahl einer Geldbörse

In der Waldstraße in Herleshausen wurde aus einem Pkw eine Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hatte ihren Pkw dort am 26.06.23, um 20:00 Uhr abgestellt, wobei die Fensterscheiben am Fahrzeug etwas geöffnet waren. Am nächsten Morgen bemerkte sie gegen 08:00 Uhr, dass ihr Portmonee, welches auf dem Rücksitz lag, gestohlen wurden. Im Portmonee befand sich unter anderem auch eine Girokarte, die noch in der Nacht, zwischen 03:59 Uhr und 05:45 Uhr, betrügerisch eingesetzt wurde. Die Karte wurde insgesamt 14-mal bei einem Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Herleshausen verwendet. Der Schaden wird insgesamt mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Büro

Zwischen dem 22.06.23 und dem 28.06.23, 15:30 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen ein Einbruch in ein Bürogebäude der Raiffeisen Waren GmbH. Unbekannte Täter gelangten über ein Silo zu einem angrenzenden Bürogebäude, wo man gewaltsam eindrang. Aus dem Büro wurden zwei PCs und eine Laborwaage entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell