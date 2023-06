POL-ESW: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall Um 07:57 Uhr ereignete sich gestern in der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege ein Unfall mit einem Sachschaden von ca. 4000 EUR. Ein 50-Jähriger aus Schimberg hatte seinen Pkw in einer Sackgasse so abgestellt, dass das Auto halb im Bereich einer Grundstücksausfahrt (zwei Garagen) und halb auf der Straße stand. Beim Herausfahren aus einer der Garagen durch einen 86-Jährigen aus ...

