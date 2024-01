Polizei Duisburg

POL-DU: Alsdorf/Duisburg-Rheinhausen: Raub auf Restaurant - Tatverdächtiger festgenommen

Alsdorf/Duisburg (ots)

Nach einem versuchten Raub in einem Restaurant in der Bahnhofstraße in Alsdorf hat die Polizei Aachen seit Dezember 2023 mit Fotos der Videoüberwachung nach dem Täter gesucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5674911).

Am 03.10.2023 gegen 20:15 Uhr betrat damals ein junger Mann mit dunklen Haaren - maskiert mit einem schwarz-weißen Tuch - das Restaurant. Er bedrohte die Angestellte, die sich zu dem Zeitpunkt alleine im Lokal aufhielt, mit einer Schusswaffe. Als die Geschädigte zu schreien begann, flüchtete der Täter ohne Beute.

Als im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung Bilder vom Täter veröffentlicht wurden, meldeten sich mehrere Zeugen bei der Kriminalpolizei, die den Täter wiedererkannten. Ermittlungen ergaben zunächst, dass der 22-jährige Tatverdächtige unweit des Tatortes wohnte. Diese Spur führte in eine Sackgasse - der Gesuchte war scheinbar unbekannt verzogen. Die Ermittler nahmen eine neue Spur auf, die schließlich nach Duisburg führte.

In Duisburg-Rheinhausen konnte der dringend Tatverdächtige schließlich am 24.01.2024 auf offener Straße von Ermittlern der Polizei Duisburg festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft und muss sich nun vor Gericht wegen des versuchten schweren Raubs verantworten.

Die Polizei Aachen dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Mithilfe zum Ermittlungserfolg.

