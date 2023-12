Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub auf Restaurant

Alsdorf (ots)

Am 03.10.2023 kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Raub auf ein Restaurant in der Bahhofstraße. Der vermummte Täter zog unmittelbar nach dem Betreten des Restaurants eine Schusswaffe und bedrohte die Angestellten. Als die Geschädigte anfing zu schreien, flüchtete der Tatverdächtigen ohne Tatbeute. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine weiteren Gäste in dem Lokal. Verletzt wurde niemand.

Das Amtsgericht Aachen hat nun in einem Beschluss die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern angeordnet. Diese können im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/122473

Hinweise zum Täter nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241-9577 31501 während der Bürozeiten entgegen. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie stellvertretend die Kriminalwache unter der Telefonnummer 0241-9577 34210.(am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell