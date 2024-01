Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung zum Leichenfund im leerstehenden Schwesternwohnheim - weiterer Tatverdächtiger in U-Haft

Duisburg (ots)

Im Zusammenhang mit dem getöteten 51-Jährigen, dessen Leichnam am Montag (15. Januar) von zwei Zeugen (31, 63) in einem unbewohnten Gebäude an der Straße An der Bleek aufgefunden wurde, haben Einsatzkräfte der Polizei Duisburg einen weiteren Mann (33) festgenommen.

Durch Befragungen im Umfeld des Getöteten geriet der nunmehr Tatverdächtige in den Fokus der Ermittler des Kriminalkommissariats 11. Ein entscheidender Hinweis kam aus der Bevölkerung: Ein Zeuge verständigte die Polizei, als er den Tatverdächtigen am Mittwoch (24. Januar, 16 Uhr) auf der Königstraße sah.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 33-Jährige am Donnerstag (25. Januar) einem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt, der ihm den Haftbefehl wegen vollendeten Totschlags verkündete. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.

