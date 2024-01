Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Duisburg: Leichenfund im leer stehenden Schwesternwohnheim - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Zwei Männer (31 und 63 Jahre) haben am Montag (15. Januar) gegen 15:40 Uhr in einem unbewohnten Gebäude An der Bleek einen unbekannten Toten aufgefunden.

Weil sie kein Telefon hatten, bat das Duo die Inhaberin eines Ladenlokals um Hilfe: Sie alarmierte prompt die die Polizei. Ein ebenfalls verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des ca. 40 - 50 Jahre alten Mannes feststellen.

Weil sich Verdachtsmomente ergaben, dass der Verstorbene durch äußere Gewalteinwirkung ums Leben kam, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Obduktion veranlasst. Das Obduktionsergebnis bestätigte den Verdacht der Ermittler: Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Umstände, unter denen der Unbekannte ums Leben kam als vollendetes Tötungsdelikt und ordnete die Einrichtung einer Mordkommission an.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 suchen Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf, zu Tatbeteiligten aber auch zu weiteren Hintergründen der Tat geben können. Sie werden gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

