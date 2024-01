Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Beim Wenden mit Straßenbahn kollidiert - Drei Verletzte

Duisburg (ots)

Am Dienstag (16. Januar, 8:45 Uhr) kam es in Alt-Hamborn zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines mit drei Personen (24, 61, 23) besetzten Seat Ibiza und einer Straßenbahn. Laut Zeugenaussagen wollte der 24-jährige Fahrer von der Duisburger Straße verbotswidrig nach links in die August-Thyssen-Straße abbiegen. Hierbei übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 903.

Der Straßenbahnfahrer (37) konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit der linken Fahrzeugseite des Seat nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto mehrere Meter in Richtung der Haltestelle Hamborn-Rathaus geschoben und so stark beschädigt, dass die Feuerwehr die Insassen befreien musste.

Rettungswagen brachten die leicht verletzten Insassen - darunter die 23-jährige Ehefrau des Unfallverursachers und dessen Schwiegermutter (61) vorsorglich in Krankenhäuser. Der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Ein vorsorglich entsandter Rettungshubschrauber kam letztendlich nicht zum Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Duisburger Straße zwischen der Einmündung in die Kampstraße und der Einmündung in die Goethestraße.

