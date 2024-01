POL-DU: Altstadt: alkoholisierter Autofahrer fährt ins Gleisbett

Duisburg (ots) - Drei Jugendliche (15 bis 17 Jahre alt) haben in der Nacht zum Samstag (13. Januar, gegen 2:40 Uhr) versucht, zwei junge Frauen (17 und 18 Jahre alt) und einen jungen Mann (18) an der Straße Papendelle auszurauben. Das Trio berichtete der Polizei, dass sie von den Tätern aufgefordert worden sind, ihre Handys herauszurücken. Dabei soll einer der jungen Männer mit einer Waffe einen Schuss in die Luft ...

mehr