POL-DU: Folgemeldung: Stadtgebiet: Suche nach vermisster 16-Jähriger - Ermittlungen ins Ausland ausgeweitet

Duisburg (ots) - In einem Wohn- und Geschäftsgebäude auf der Weseler Straße kam es in der Nacht zu Montag (15. Januar) gegen 1:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr konnte sieben Personen retten. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Drei davon verbleiben schwer verletzt in stationärer Behandlung. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Duisburg beauftragten ...

