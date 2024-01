Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Polizei bilanziert weitestgehend störungsfreie Versammlung - Zwei Strafanzeigen

Duisburg (ots)

Anlässlich einer angemeldeten Versammlung war die Polizei am heutigen Samstag (13. Januar) mit einem Großaufgebot in Homberg im Einsatz. An einem Aufzug, der von der Moerser Straße über innerstädtische Straßen bis hin zur Glückauf-Halle an der Dr.-Kolb-Straße führte, beteiligten sich rund 2.400 Teilnehmer an einer Demonstration, die sich gegen die AfD richtete. Die Partei hatte dort zu einem Neujahrsempfang eingeladen.

Auch Einsatzhundertschafts-Kräfte unterstützten die Duisburger Polizei. Insgesamt verlief der Aufzug nach bisherigen Erkenntnissen störungsfrei. Bei der Abschlusskundgebung ist ein Böller aus der Menge heraus auf den Vorplatz der Halle geworfen worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Außerdem fertigten die Einsatzkräfte zwei Strafanzeigen: In einem Fall hatte ein Mann den Hitlergruß gezeigt. Im zweiten Fall hat die Kripo die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Unbekannte hatten in der Nacht zum Samstag Eingangstüren der Glückauf-Halle mit Ketten und Vorhängeschlössern verriegelt sowie Schlüssellöcher verklebt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell