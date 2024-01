Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Anhänger löst sich von Lkw - Autofahrer schwer verletzt

Duisburg (ots)

Im Kreuzungsbereich Rudolf-Schock-Straße / Wörthstraße hat es am Donnerstagvormittag (11. Januar, gegen 11:15 Uhr) einen schweren Unfall gegeben. Der Auflieger eines Lkw hatte sich gelöst, ist in den Gegenverkehr gerollt und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Der 49-jährige Fahrer wurde in seinem Toyota eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik; Lebensgefahr besteht nach aktuellem Erkenntnisstand nicht.

Warum sich der Auflieger von der Zugmaschine abgekoppelt hat, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Der Lkw wurde sichergestellt. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bereich rund um die Unfallstelle ab. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit noch.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell