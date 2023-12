POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Landau (ots) - Am Mittwoch (20.12.2023) beschädigte in der Xylanderstraße in Landau in Höhe des Kreisels gegen 09:10 Uhr ein bislang namentlich unbekannter Fußgänger die Scheibe einer 56-jährigen Autofahrerin. Als die Renault-Fahrerin vor dem Zebrastreifen anhielt, schrie der Mann die 56-Jährige an und schlug unvermittelt mit der Faust auf die Frontscheibe des Autos. Die Scheibe zersplitterte dadurch. Danach ...

