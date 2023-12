Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Wörth (ots)

Donnerstagmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer nach der Arbeit die K15 in Richtung Schaidt und geriet aufgrund von Übermüdung in den Gegenverkehr. Die 52-jährige Fahrzeugführerin im Gegenverkehr versuchte noch vergeblich auszuweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher überschlug sich mit seinem PKW und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Die Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

