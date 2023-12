Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mann beschädigt Auto - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Mittwoch (20.12.2023) beschädigte in der Xylanderstraße in Landau in Höhe des Kreisels gegen 09:10 Uhr ein bislang namentlich unbekannter Fußgänger die Scheibe einer 56-jährigen Autofahrerin. Als die Renault-Fahrerin vor dem Zebrastreifen anhielt, schrie der Mann die 56-Jährige an und schlug unvermittelt mit der Faust auf die Frontscheibe des Autos. Die Scheibe zersplitterte dadurch. Danach entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro

Vom Täter liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor: - männlich, ca 30 Jahre alt, 175cm groß, schlank, dunkler Kapuzenpullover und Hose, deutschsprachig ohne Akzent. Der Täter führte einen Hund mit sich: größer als kniehoch, schwarz-braun, ähnlich Husky-Mix, normale Leine kein Geschirr.

Die Polizeiinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell