Polizei Duisburg

POL-DU: Overbruch: E-Scooter-Fahrer bei Ausweichmanöver verletzt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Dienstag (9. Januar, 17:30 Uhr) fuhr ein Senior (72) mit seinem E-Scooter die Steinstraße in Richtung der Herzogstraße entlang. An einer Fahrbahnverengung kam ihm ein dunkler Pkw entgegen.

Aus Sorge, dass der Autofahrer ihn übersieht, wich der Duisburger aus und kam zu Fall. Hierbei zog sich der 72-Jährige eine Platzwunde zu. Aufmerksame Zeugen verständigten daraufhin die Polizei und einen Rettungswagen. Weil er auch über Schmerzen im linken Arm klagte, brachten ihn die Sanitäter vorsorglich ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen, die Angaben zu dem bislang flüchtigen Pkw und dessen Fahrer oder Fahrerin machen können. Hinweise unter 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell