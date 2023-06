Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Kleinbrand auf Dach

Radolfzell (ots)

Mit denm Einsatzstichwort "Dachstuhl Rauchentwicklung" rückte am Samstagabend gegen 22 Uhr die Feuerwehr Radolfzell in die Eisenbahnstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kleinbrand auf einem Dachteil eines Mehrfamilienhauses entwickelt hatte. Die Anwohner hatten ihn beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht, so dass sich die Einsatzkräfte auf Nachlöscharbeiten über die Drehleiter sowie eine vorsorgliche Kontrolle durch eine Wärmebildkamera beschränken konnten. Im Einsatz waren die Abteilungen Radolfzell und Böhringen mit 19 Kräften in sieben Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell