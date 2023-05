Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Heimrauchmelder ausgelöst

Radolfzell (ots)

Wegen eines ausgelösten Haushaltsrauchmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zum Lerchental" in Markelfingen wurde am Dienstag kurz vor neun Uhr die Feuerwehr Radolfzell alarmiert. Nachdem niemand die betroffene Wohnung öffnete, wurde sie zunächst von außen durch die Fenster mittels einer Steckleiter und der Drehleiter überprüft. Da dadurch aber nur teilweise Einsicht in die Wohnung genommen werden konnte, wurde die Wohnungstür professionell durch die Feuerwehr geöffnet. Dort wurden glücklicherweise kein Brand und keine Personen gefunden. Nach Stilllegung des Rauchmelders und dem Einbau eines Ersatz-Schließzylinders konnte der Einsatz mit sechs Fahrzeugen und 12 Kräften aus den Abteilungen Radolfzell und Markelfingen beendet werden.

