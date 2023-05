Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Ölwehreinsatz - Motorboot mit Wasser vollgelaufen

Reichenau (ots)

Auf einem Privatgrundstück auf der Insel Reichenau war über Nacht ein Motorboot im Uferbereich des Gnadensees mit Wasser vollgelaufen und teilweise gesunken. Da sich das im Boot befindliche Wasser mit Kraftstoff und Ölen verunreinigt hatte, wurde neben der Freiwilligen Feuerwehr Reichenau auch der Ölwehrzug der Feuerwehr Radolfzell alarmiert. Das verunreinigte Wasser wurde mittels Spezialpumpen der Ölwehr aus dem Boot in entsprechende Auffangbehälter gepumpt. Ein Ölaustritt in den See konnte nicht festgestellt werden. Das Boot wurde anschließend ausgewassert.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell