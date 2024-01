Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Minden: Binnenschiffer-Protest auf dem Mittellandkanal

Duisburg/Minden (ots)

Versammlung mal anders: Parallel zu den Protesten der Landwirte am Montag (8. Januar) versammelten sich seit den frühen Morgenstunden (7 Uhr) Binnenschiffer auf dem Mittellandkanal in Minden. In der Zeit von 7 bis etwa 20 Uhr blockierten in der Spitze zehn Binnenschiffe den Kanal bei Kilometer 101. Von 13 bis 15 Uhr wurde die Sperrung für zwei Stunden einseitig aufgehoben, damit wartende Binnenschiffer den Bereich passieren konnten. Insgesamt waren 15 Schiffe betroffen. Die Protestaktion richtete sich u. a. gegen die Besteuerung des Diesels. Die Wasserschutzpolizei resümierte eine störungsfreie Versammlung auf dem Wasser.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell