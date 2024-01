Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: DVG-Mitarbeiter attackiert - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend (6. Dezember, 19 Uhr) einen Mitarbeiter der DVG an der Haltestelle "Pollmann" an der Kaiser-Friedrich-Straße attackiert. Der 49-Jährige berichtete der Polizei, dass zwei junge Männer versucht hatten, die Tür der Straßenbahn der Linie 903 (Fahrtrichtung Walsum) gewaltsam zu öffnen. Als er sie aufgefordert habe, das Rütteln zu unterlassen, habe ihn einen der Männer angeschrien und am Gesicht verletzt. Der Täter wird auf 18 bis 20 Jahre und 1,60 Meter Größe geschätzt. Er hat eine schlanke Statur, schwarze Haare, einen schwarzen langen Bart und trug eine blaue Jeans. Das Duo sei in Richtung Hamborn geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

