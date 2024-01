POL-DU: Folgemeldung: Stadtgebiet: Protestaktion von Landwirten am 8. Januar - Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen

Duisburg (ots) - Zwei Seniorinnen sind am Donnerstag (4. Januar) Opfer von Trickdieben geworden. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und wertvollen Schmuck. Ermittler der Kriminalpolizei suchen jetzt Zeugen. Die Fälle im Detail: Am Vormittag gegen 10:50 Uhr klingelte es an der Türe einer 72-Jährigen in einem Wohngebiet nahe des Flutweges in Bergheim. Ein ...

mehr