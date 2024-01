Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim/Duissern: Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Seniorinnen sind am Donnerstag (4. Januar) Opfer von Trickdieben geworden. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und wertvollen Schmuck. Ermittler der Kriminalpolizei suchen jetzt Zeugen. Die Fälle im Detail:

Am Vormittag gegen 10:50 Uhr klingelte es an der Türe einer 72-Jährigen in einem Wohngebiet nahe des Flutweges in Bergheim. Ein Mann behauptete Handwerker zu sein und bat die Frau, ins Badezimmer zu gehen, um den Wasserhahn aufzudrehen. Sie folgte seiner Anweisung. Ein paar Minuten später war der Unbekannte wieder verschwunden. Die Seniorin bemerkte dann eine offene Schublade im Wohnzimmer; das Bargeld fehlte. Die Duisburgerin schätzt den Mann auf etwa 1,65 Meter Größe. Er trug dunkle Kleidung sowie eine OP-Maske.

Rund eine Stunde später gegen 11:55 Uhr waren zwei Trickdiebe nahe der Grünanlage an der Königsberger Allee in Duissern ebenfalls leider mit ihrer Masche erfolgreich. Ein Mann und seine Komplizin gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus und gaukelten einer 83-Jährigen vor, dass sie ihren Telefonanschluss überprüfen müssen. Als sie kurze Zeit später wieder aus dem Flur verschwanden, fehlten zwei wertvolle Ringe - darunter ein Ehering. Die Seniorin schätzt die Trickdiebe auf 25 Jahre und 1,60 bis 1,70 Meter Größe. Der männliche Täter hat schwarze, kurze Haare und einen schwarzen, langen Bart.

Wer kann in beiden Fällen Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt: Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Geben Sie auf Ihre Mitmenschen Acht, vor allem auf die älteren, die immer wieder ins Visier von Kriminellen geraten. Bleiben Sie misstrauisch und informieren Sie die Polizei, sollten Sie verdächtige Beobachtungen in Ihrem Umfeld machen und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Hier erfahren Sie mehr über die Maschen der Trickbetrüger: https://duisburg.polizei.nrw/senioren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell