POL-DU: Dellviertel: Vorgetäuschte Personenkontrollen - Falsche Polizisten gefasst

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat bereits am Montagnachmittag (1. Januar, 14:40 Uhr) einen Hund im Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Stockumer Straße angefahren. Das Tier verstarb am Unfallort. Ein Zeuge (63) beobachtete, wie die Person im weißen Auto mit Oberhausener Kennzeichen kurz anhielt und dann weiter in Richtung der Straße Lange ...

