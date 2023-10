Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Übung: Einrichtung einer Notunterkunft

Mönchengladbach, 21.10.2023 (ots)

Am Samstag, 21. Oktober 2023 üben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Mönchengladbach die Einrichtung einer Notunterkunft im Math.-Nat. Gymnasium. Entsprechend dem Katastrophenschutzkonzept "Betreuungsplatz-Bereitschaft 500" des Landes Nordrhein-Westfalen können bis zu 500 betroffene Personen in einer baulichen Anlage wie zum Beispiel einer Schule oder Mehrzweckhalle betreut und verpflegt werden. Ziel der Übung ist es, die Zusammenarbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu stärken und eine reibungslose Umsetzung der Konzeption im Ereignisfall zu gewährleisten. Im Fokus stehen hierbei die medizinische Versorgung, die Registrierung und Betreuung von Betroffenen und die Einrichtung von Schlaf- und Aufenthaltsräumen sowie die Zubereitung von Warmverpflegung. An der Übung sind 72 Einsatzkräfte beteiligt.

