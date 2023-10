Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder verhindert schlimmeres

Mönchengladbach-Wickrath Mitte, 08.10.2023, 22:42 Uhr, Op de Fleet (ots)

Am späten Abend meldeten Bewohner eines Hauses in der Straße Op de Fleet der Leitstelle, dass in Ihrem Haus Hilferufe und Rauchwarnmelder zu hören seien. Daraufhin wurde durch die Leitstelle der Feuerwehr ein Löschzug zur gemeldeten Adresse entsandt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Tür zur Wohnung bereits durch den ebenfalls alarmierten Mitarbeiter eines Hausnotrufs geöffnet worden. Der Bewohner, war in seiner Wohnung gestürzt. Er wurde durch einen Notarzt erstversorgt und im weiteren Verlauf in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die Wohnung war leicht verraucht und angebrannte Speisereste standen in der Küche. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung vom Brandrauch befreit. Ein Schaden in der Wohnung entstand nicht.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

