FW-MG: Schwelbrand im Dach eines Anbaus

Mönchengladbach-Waldhausen, 30.09.2023, 23:01 Uhr, Rudolfstraße (ots)

Am späten Abend meldeten Bewohner auf der Rudolfstraße per Notruf der Leitstelle eine leichte Rauchentwicklung aus dem Dach ihres Anbaus. Umgehend wurden Einsatzkräfte an die gemeldete Adresse entsandt. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte durch die Bewohner in die Lage eingewiesen und das Meldebild konnte bestätigt werden. Ein Trupp öffnete die Dachhaut des Anbaus auf einer kleinen Fläche und entfernte schwelendes Dämmmaterial. Dies wurde im Anschluss abgelöscht. Der Dachbereich wurde großflächig mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand und das Haus ist weiterhin bewohnbar. Durch das frühzeitige Entdecken des Schwelbrandes wurde ein größerer Schaden verhindert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell