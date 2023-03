Polizei Bielefeld

POL-BI: A33 Pkw landet auf dem Dach - Fahrer verletzt

Bielefeld (ots)

MS/Halle/Westfalen Eine vermutlich leicht verletzter Fahrer und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der BAB 33 am Freitagabend.

Gegen 21:50 Uhr befuhr ein 31 Jähriger aus Gütersloh mit seinem Audi den linken Fahrstreifen der A33 in Richtung Brilon.

Kurz vor der Anschlussstelle Halle, im Bereich einer Kurve, verlor der Audifahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er kollidierte rechts und links mit den Betongleitschutzwänden und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach zum Stehen. Der Gütersloher konnte seinen schwer beschädigten Pkw selbstständig verlassen. Dennoch wurde er für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Aufprall auf die linke Betongleitschutzwand wurden Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hier wurde der Sprinter eines 36-jährigen Mannes aus Versmold an der Windschutzscheibe stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Bis etwa 22:30 Uhr war die Richtungsfahrbahn Brilon voll gesperrt. Für die Unfallaufnahme blieb der linke Fahrstreifen weiterhin gesperrt und der Verkehr lief über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es entstand zwischenzeitlich ein Rückstau von 2 km. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

