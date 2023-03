Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw überschlägt sich beim Überholen auf der A 30

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 30 - Bad Oeynhausen - Zwischen den Anschlussstellen Gohfeld und Löhne überschlug sich eine Pkw-Fahrerin am Freitag, 17.03.2023, als sie bei einem Überholvorgang mit einem anderen Pkw zusammenstieß. Dabei sollen beide Autofahrer leicht verletzt worden sein. Den Sachschaden schätzten Autobahnpolizisten deutlich über 20.000 Euro. Sie sperrten die Unfallstelle in Richtung Hannover bis etwa 13:45 Uhr, bis der Fahrzeugverkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Die Länge des Staus betrug etwa 7 Kilometer.

Nach den bisherigen Informationen war eine 27-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Unna gegen 12:10 Uhr mit ihrem Toyota Yaris auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Sie beabsichtigte, einen Lkw zu überholen und scherte dazu auf den linken Fahrstreifen aus. Dabei stieß der Toyota mit einem Mercedes CLA, eines 18-Jährigen aus Kirchlengern zusammen, der bereits auf dem linken Fahrstreifen fuhr.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge schleuderte der Toyota Yaris und überschlug sich. Der Pkw kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Es könnten zwei Totalschäden entstanden sein. Über beide Fahrstreifen verteilte sich ein Splitterfeld über 40 Meter. Eine Ölspur zog sich über 90 Meter. Die Beseitigung des ausgetretenen Öls wir noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Arbeiten einer angeforderten Spezialfirma werden von der Autobahnmeisterei begleitet und die Verkehrsbeeinträchtigungen noch eine unbestimmte Zeit andauern.

