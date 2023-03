Polizei Bielefeld

POL-BI: Wem gehören diese drei Fahrräder?

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld sucht derzeitig die Eigentümer von mehreren sichergestellten Fahrrädern. Diese melden sich bitte mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei Bielefeld, um ihr Zweirad zu erhalten.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 10.02.2023, stellten Polizeibeamte ein Pedelec in der Herbert-Hinnendahl-Straße, im Bereich der "Tüte", sicher. Das Pedelec der Marke Fischer ist ursprünglich blau gewesen, wurde aber teilweise in schwarz überlackiert. Ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz führte das hochwertige Rad mit sich. Er konnte keinen Nachweis erbringen, dass ihm das Rad gehört.

Ebenfalls an der "Tüte", am Sonntag, den 05.03.2023, stellten Beamte ein unverschlossenes schwarzes Mountainbike mit blauen und grauen Elementen sicher. Das Rad von Serious vom Typ Rockville wurde zur Eigentumssicherung auf der Polizeiwache asserviert.

Am Mittwoch, 08.03.2023, wurde die Polizei über ein Fundrad informiert, welches mehrere Wochen in einem Hinterhof in der Weststraße, Höhe Schloßhofstraße, abgestellt war und niemandem gehören würde. Das schwarz-graue Trekkingrad der Marke Stevens, vom Typ Randonneur, wurde durch die Polizei sichergestellt.

Die Räder wurden nicht als gestohlen gemeldet und konnten daher bislang keinen rechtmäßigen Eigentümern übergeben werden. Zur Verifizierung des Eigentums wird der passende Schlüssel, ein Fahrradpass mit Rahmennummer oder ein Kaufbeleg, auf dem die Rahmennummer ersichtlich ist, benötigt.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

