FW-MG: Couragierte Nachbarn verhindern Schlimmeres

Mönchengladbach Rheydt-Mülfort, 07.10.2023, 14:05 Uhr, Hermann-Löns-Straße (ots)

Die Feuerwehr wurde am Samstagnachmittag zur Hermann-Löns-Straße alarmiert. Im Garten eines Hauses in geschlossener Wohnbebauung war es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand mehrerer Abfallbehälter gekommen. Im Verlauf des Brandes griff das Feuer auf eine Hecke und auf den Nadelbaum eines Nachbargrundstückes über, wodurch eine weitere Ausbreitung auf die umliegenden Wohngebäude nicht mehr ausgeschlossen werden konnte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr waren zwei couragierte Nachbarn aus einem Wohnhaus am angrenzenden Schmitzweg auf das Brandereignis aufmerksam geworden und hatten unverzüglich damit begonnen, mit Wassereimern eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz führte die Löschmaßnahmen mit einem C-Rohr fort, so dass der Brand dann zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden konnte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Alarmiert waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin: Hauptbrandmeisterin Anja Wulf

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell