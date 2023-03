POL-OF: Aktuelle Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Montag, 27.03.2023

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Brennender Pkw- B 448/Obertshausen Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr sorgte ein brennender Pkw auf der Bundesstraße 448 in Höhe der dortigen Tankstelle für eine kurzfristige Vollsperrung. Der in Vollbrand stehende Wagen wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein technischer Defekt dürfte ...

mehr