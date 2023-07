Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mobile Radaranlage beschädigt - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Hilchenbach-Lützel (ots)

Ein mobiler Radaranhänger des Kreises ist zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (07.07.2023) mutwillig beschädigt worden. Zwischen 23:00 Uhr und 11:00 Uhr sprühte eine unbekannte Person die Scheiben, hinter der sich die Kameraeinrichtung befindet, mit goldener Sprühfarbe. Der Anhänger stand in der Ortsdurchfahrt an der Bundesstraße B 62 in Fahrtrichtung Netphen gesehen am rechten Fahrbahnrand kurz hinter einer Bushaltestelle. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Kriminalkommissariat in Kreuztal unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell