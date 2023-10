Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall in einer Baustelle

Mönchengladbach-BAB, 08.10.2023, 07:14 Uhr, A52 (ots)

In den frühen Morgenstunden ereignete sich auf der A 52 in Fahrtrichtung Roermond in der Baustelle zwischen der Anschlussstelle Schiefbahn und dem Autobahnkreuz Neersen ein Verkehrsunfall. An dem Unfall war ein Kleintransporter mit drei Insassen, Baustellenarbeiter auf dem Weg in die Autobahnbaustelle, beteiligt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Personen das Fahrzeug bereits verlassen und wurden durch Kollegen betreut. Das Fahrzeug war an der Front stark beschädigt und Betriebsstoffe liefen aus. Die Untersuchung der Insassen ergab, dass sich alle drei Personen leicht verletzt hatten. Eine Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte klemmten am Unfallfahrzeug die Batterie ab und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus dem Kreis Neuss sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell