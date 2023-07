Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Veranstaltungstechnik aus Festzelt gestohlen

Leinefelde- Worbis (ots)

Diverse Veranstaltungstechnik stahlen unbekannte Diebe in der Nacht vom Freitag zu Samstag aus einem Festzelt am Stadion in Worbis. Die Diebe gelangten im Schutze der Nacht in das Zelt, welches für eine Veranstaltung im Stadion aufgebaut war. Dort entwendeten die Täter Beute in einem vierstelligen Wert. Polizeibeamte sicherten Spuren am Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Heiligenstadt zu melden.

