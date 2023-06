LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrschüler

Mühlhausen (ots) - Das Münzfach eines Münztelefons erbeuteten drei Männer in der letzten Nacht in Mühlhausen. Eine Zeugin hörte gegen 3.40 Uhr lautes Krachen und beobachtete die Drei, wie sie sich an einem Münztelefon zu schaffen machten. Sie verschwanden in Richtung Linsenstraße. Die Zeugin informierte die Polizei, die schließlich den Diebstahl des Münzfaches entdeckten. Zur Höhe des Sachschadens sind noch keine Angaben möglich. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr