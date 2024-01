Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Hund totgefahren und geflüchtet - Polizei sucht Hundehalter und Zeugen

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat bereits am Montagnachmittag (1. Januar, 14:40 Uhr) einen Hund im Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Stockumer Straße angefahren. Das Tier verstarb am Unfallort. Ein Zeuge (63) beobachtete, wie die Person im weißen Auto mit Oberhausener Kennzeichen kurz anhielt und dann weiter in Richtung der Straße Lange Kamp gefahren ist - ohne dem Tier zu helfen. Der 63-Jährige alarmierte die Polizei.

Da der Hund nicht gechippt war, konnten die Einsatzkräfte keinen Halter ausfindig machen. Sie fragen daher: Wer vermisst seinen etwa 40 Zentimeter großen Vierbeiner mit geschecktem Fell (weiß, braun, gräulich) und spitzen Ohren? Der Kopf des Hundes ist braun/gräulich, die Spitze seines Schwanzes ist weiß, alle vier Beine sowie die Pfoten sind ebenfalls weiß. Die Pressestelle hat sich bewusst dagegen entschieden, ein Foto des toten Hundes zu teilen. Auf wessen vermissten Hund die Beschreibung zutrifft, kann sich gerne beim Verkehrskommissariat 21 melden und bei Bedarf nach Bildmaterial fragen.

Die Beamten suchen außerdem Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer oder der flüchtigen Autofahrerin sowie dem Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

