Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Versuchter Handtaschenraub - 81-Jährige nach Sturz verletzt

Duisburg (ots)

Nach einem versuchten Handtaschenraub vom zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember, 17:30 Uhr) sucht die Kripo Zeugen: Eine Seniorin war fußläufig auf der Karlstraße (Höhe Gesamtschule) unterwegs, als sich ihr plötzlich ein Mann von hinten näherte und an der Handtasche der 81-Jährigen riss. Da die Frau ihre Tasche festhielt, stürzte sie zu Boden. Der Täter ließ daraufhin los und flüchtete ohne Beute in Richtung Bergiusstraße - mit ihm ein Komplize. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Sie werden auf 1,70 Meter Größe geschätzt und trugen eine dunkle und eine helle Jacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

