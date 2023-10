POL-PDLD: Kontrollen auf der Autobahn

Landau (ots) - Am 08.10. 2023 im Zeitraum zwischen 17:10 Uhr und 18:10 Uhr kam es in der Hauptstraße in Birkweiler zu einer Unfallflucht. Das Fahrzeug des Geschädigten war hierbei ordnungsgemäß in Längsaufstellung auf Höhe der Hausnummer 21 geparkt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. ...

mehr