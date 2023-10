Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradhelm verhindert vermutlich Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Edenkoben/Gleisweiler (ots)

Am Sonntagnachmittag (08.10.2023) gegen 13:45 Uhr zog sich eine 63-jährige Frau durch einen Sturz mit ihrem Pedelec eine Schürfwunde am linken Knie zu. Sie wollte den Wirtschaftsweg "Hängematte" zwischen der Villastraße und der Klosterstraße in Edenkoben befahren. Noch vor dem abschüssigen Weg verfing sich ihr Pullover in den Speichen des Vorderrades, sodass sie zu Fall kam.

Gegen 16:15 Uhr verletzte sich ein Fahrradfahrer in der Nähe von Gleisweiler beim einem Sturz schwer. Der 63-jährige Mann befuhr mit seinem Pedelec einen Mountainbike-Trail oberhalb von Gleisweiler. Vermutlich eine Kombination aus nicht angepasster Geschwindigkeit und einem Stein auf der Strecke führte dazu, dass der Mann sich mit seinem Pedelec überschlug. Hierbei erlitt er eine schwere Verletzung an der linken Schulter und eine Schürfwunde an der Stirn.

Beide gestürzte Fahrer trugen einen Fahrradhelm, welcher vermutlich schlimmere Kopfverletzungen verhinderte. Sie wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell