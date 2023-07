Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruch in Baucontainer +++ Verkehrsunfallflucht +++

Delmenhorst (ots)

Ahlhorn - Einbruch in mehrere Baucontainer auf zwei Baustellen in Ahlhorn

Bislang unbekannte Personen sind in der Nacht von Donnerstag, 06.07.2023 auf Freitag, 07.07.2023 in mehrere Baucontainer auf Baustellen an der Vechtaer Straße in Ahlhorn eingebrochen.

Im genannten Tatzeitraum klettern die unbekannten Personen über einen Bauzaun und verschaffen sich so Zugang zum Baustellengelände. Auf dem Baustellengelände wurden zwei Baucontainer aufgehebelt und diverse Baumaterialien entwendet. Zudem wird eine nahegelegene Baustelle betreten und ein weiterer Baucontainer aufgebrochen. Auch dort können durch die unbekannten Personen Baumaterialen entwendet werden.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Ahlhorn - Verkehrsunfallflucht nach Fahrt durch ein Maisfeld

In der Nacht von Donnerstag, 06.07.2023 auf Freitag, 07.07.2023 kommt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und verursacht Sachschaden.

Der unbekannte Fahrzeugführer befährt mit einem PKW die Straße Falsbult in der Gemeinde Großenkneten in Richtung Garreler Straße. In einer Rechtskurve kommt der unbekannte Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und durchfährt ein Maisfeld. Anschließend entfernt sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen. .

Wardenburg - Alkoholisierter Mofafahrer kommt zu Fall - Mofa gerät in Brand

Am Samstag, 08.07.2023 kommt ein 38-jähriger aus der Stadt Wildeshausen aufgrund des Einflusses von alkoholischen Getränken mit seinem Mofa zu Fall. Das Mofa gerät daraufhin in Brand.

Gegen 00:56 Uhr wird eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Großenkneten zu einem brennenden Mofa entsandt. Das Mofa der Marke Motorbecane steht in Vollbrand und wird dadurch total beschädigt. In der Nähe des brennenden Mofas kann der alkoholisierte Eigentümer festgestellt werden. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergibt einen Wert von 1,46 Promille.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme erhärtet sich der Verdacht, dass der Eigentümer mit dem Mofa gefahren und aufgrund der hohen Alkoholisierung zu Fall gekommen ist. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500EUR geschätzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell