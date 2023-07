POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung +++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots) - Die 58-jährige Frau, die seit Montag, dem 03. Juli, in Ahlhorn vermisst wurde, konnte am heutigen Tage, gegen 13:45 Uhr mithilfe von Mantrailern gefunden werden. Sie wurde in einem Kornfeld am Triftweg in Ahlhorn angetroffen. Dem Anschein nach äußerlich unverletzt wurde sie vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. ...

