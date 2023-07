POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Ein hochwertiges Pedelec ist am Donnerstag, 06. Juli 2023, in der Fährstraße in Nordenham entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Der Geschädigte stellte das rot-schwarze Fahrrad des Herstellers Conway, Typ Cairon, um 14:20 Uhr im Bereich des Fähranlegers in Blexen ab. ...

