Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Nach schwerem Unfall - Polizei sucht weiterhin Zeugen

Duisburg (ots)

Nach einem schweren Unfall am 29. Dezember (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5682079) sucht die Polizei Duisburg weiterhin Zeugen: Eine Fußgängerin (21) war gegen 17 Uhr auf der Großenbaumer Allee beim Überqueren der Fahrbahn mit einem Auto (Fahrer: 63 Jahre alt) zusammengestoßen. Die 21-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie wird derzeit weiterhin auf der Intensivstation behandelt, schwebt aber aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei zog für die Unfallaufnahme ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen hinzu.

Das Verkehrskommissariat 22 sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell