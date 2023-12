Polizei Duisburg

POL-DU: Schwerer Verkehrsunfall in Großenbaum

Duisburg (ots)

Am Freitag, 29.12.2023, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer die Großenbaumer Allee in Richtung Altenbrucher Damm. Circa 50 Meter vor einer Lichtzeichenanlage überquerte eine 21-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es besteht Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell