POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg - Folgemeldung: Röttgersbach: Schwer verletzte Person aufgefunden - Gesundheitszustand unverändert

Duisburg (ots)

Der 32-Jährige, der am Donnerstagnachmittag (28. Dezember) im Bereich eines Grüngürtels an der Fahrner Straße schwer verletzt aufgefunden wurde, wird weiterhin intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt. Nach aktuellem Erkenntnisstand erlitt der Mann eine Schussverletzung.

Die Auswertung der Spuren dauert noch an. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind derzeit weiter unklar. Die unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtete Mordkommission bittet Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0203 280 0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

