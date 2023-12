Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Schwer verletzte Person aufgefunden

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (28. Dezember, 16:35 Uhr) fand ein Jogger im Bereich eines an der Fahrner Straße gelegenen Grüngürtels einen schwer verletzten Mann (32) auf. Die Tatörtlichkeit befindet sich gegenüber des evangelischen Klinikums Niederrhein. Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen, der derzeit in Lebensgefahr schwebt, in ein Krankenhaus.

Derzeit ist von einem versuchten Tötungsdelikt auszugehen. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind derzeit noch unklar. Zeugen des Geschehens wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 280 0 an das Kriminalkommissariat 11.

